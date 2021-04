Sandra Vilela califica de “ditatorial” a actitude do alcalde de Muxía

A portavoz do Partido Popular de Muxía, Sandra Vilela, censura a forma de actuar do alcalde, Iago Toba Toba, despois de presentarlle nas últimas horas unha listaxe de obras “pechada e sen consultar”, que se financiará co Plan de Obras e Servizos (POS) complementario aprobado pola Deputación da Coruña.

Os populares presentaran nos últimos días un escrito reclamando unha reunión entre o executivo local e o resto de forzas políticas para debater os proxectos, e lamentan que, “unha vez máis, o alcalde decida dar as costas á oposición. O comportamento do señor Toba é o dun auténtico ditador, ao que hai que lembrarlle que goberna en minoría e que necesita dos votos do resto de partidos para poder sacar adiante as súas propostas”, subliñou Vilela.

A voceira popular asegura que o alcalde xustifica a súa decisión alegando que os proxectos que presenta para o plan son os que xa están redactados e que, por tanto, así o Concello de Muxía corre menos risco de quedar sen o financiamento. “Escusas e mentiras de mal pagador e ás que nos ten xa moi afeitos o señor Toba. No canto de debater e ver cales son as mellores opcións para os veciños, pecha a porta, presenta un documento pechado e pretende que llo aprobemos sen máis”.

Vilela di que o proxecto para a construción da gardería municipal tamén está redactado e, con todo, non se incluíu no plan complementario do POS. “Estamos cansos de tender a man, de tentar dialogar e abrir as portas ao entendemento, pero está claro que o alcalde non está polo labor”. Advirte ademais que a súa formación non aceptará presións por parte do rexedor, ao que lle lembrou o sucedido no Concello de Ponteceso, onde a falta de acordo entre as forzas políticas da corporación deixou ao municipio sen os fondos do POS.