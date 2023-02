SEA fará máis accesible o solo no parque empresarial de Vimianzo

Terra de Soneira. O Concello de Vimianzo e Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), darán continuidade ao plan de mellora do parque empresarial vimiancés. Así o acordaron nunha xuntanza na que participaron a alcaldesa, Mónica Rodríguez, e a xerente de SEA, Beatriz Sestayo. Abordaron as futuras actuacións a desenvolver no polígono para ampliar así a súa ocupabilidade.

O pasado marzo de 2022, comunicábase a mellora da oferta do chan, a prezos de 80 euros mensuais, rebaixando o custe deste concepto e a posibilidade de instalarse neste espazo sen ter que mercar unha parcela. SEA ofrecía así 40.000 metros cadrados de Dereito de Superficie, duplicando a anterior oferta. Ademais, eran máis atractivas as condicións de acceso ao parque e pasábase de ofertar só as de carácter industrial ás de uso mixto e terciario.

Agora, Sestayo constatoulle a Rodríguez “o gran interese que existe pola instalación de novas empresas no parque empresarial de Vimianzo, co que a idea principal é continuar ampliando as liñas de acceso e facer máis accesible o asentamento empresarial”.

A alcaldesa amosou a súa “satisfacción” polo balance dos últimos meses e incidiu na “aposta de SEA no noso parque, que por ubicación e posibilidades, é un dos máis atractivos da Costa da Morte”. Pediu “seguir ofertando liñas de axudas”. REDACCIÓN