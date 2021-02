Segundo concurso sobre a historia do Museo Fernando Blanco ceense

Cee. Logo da magnífica acollida do primeiro Concurso de Facebook do Museo da Fundación Fernando Blanco de Cee, xa está en marcha a segunda (https://www.facebook.com/fundacionfernandoblanco/). Estes concursos estan centrados en cuestións anecdóticas ou curiosas da entidade ao longo da súa historia. A pregunta a resolver neste segundo concurso está relacionada con salarios, pero desta volta a cuestión será adiviñar o total das nóminas pagadas aos 26 traballadores fixos que a Fundación Fernando Blanco tiña en plantilla en outubro de 1892.

Para elo, apórtase o documento das nóminas pagadas nese mes, onde figura o posto de traballo de cada un. As persoas que formaban parte da plantilla fixa da fundación nese mes eran: Pío Casais Canosa (director); os profesores e mestres Manuel F. Llamazares, José García Rúa, José M. Guillén, Enrique Ortiz Lanzagorta, José M. Domenech, Manuel Porrúa, Jesús García Giménez, Joaquín Rodríguez Muñoz e Dolores Estévez y Cubero ; Luís Villaverde Lorenzo (auxiliar do mestre); José Seoane Canosa (capelán); José Sánchez Caamaño (médico); José Gallego García (farmacéutico); Mariano M. Oto (administrador); Manuel Castro Pequeño (escribidor); Diego Ruíz Casal (auxiliar de administración); Pedro Riveiro Meréns (bedel); os mozos Francisco Canosa, Juan José Romero Sánchez, Domingo Casais, Ángel López Gómez e Eduardo Rodríguez; Felipe Vaamonde (carpinteiro); José Ramón Cores (xardineiro); e Graciano Rodríguez (sacristán).

Para poder participar é imprescindible ser seguidor do Facebook da Fundación Fernando Blanco de Lema e formular nela as respostas. Cada participante só poderá formular unha resposta. No caso de repetirse dúas respostas, a válida será a primeira delas formulada.

O concurso estará aberto dende od ía 27 de febreiro ata o sábado 13 de marzo ás 12.00 horas, en que dará a coñecer o nome do gañador ou gañadora, que será o que máis se aproxime á cifra exacta. No caso de que houbese un empate o gañador será o que non se pase do importe exacto.

O premio deste segundo concurso será triple. Consistirá nun exemplar da novela O Octopus de Tinuco de Benjamín Sande Rodríguez; un catálogo da exposición de fotografía Olladas Nostálxicas con fotografías antigas de Cee e do Instituto e Escolas da Fundación Fernando Blanco; e 3 postais inspiradas en 3 acuarelas do pintor Luís Gullermo Guerra Aguilera (Instituto Fernando Blanco; Alameda de Cee; Vista panorámica da vila ceense)