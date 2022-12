Segundo festival solidario en Cee

COSTA DA MORTE. A Xunta Local de Cee da Asociación Española contra o Cancro (AECC) organiza este domingo, a partir das 18.00 horas, o II Festival Solidario no auditorio da casa da cultura ceense. Unha cita que contará con actuacións musicais, folclore tradicional e bailes latinos. Actuarán os bailaríns do Club Arte e Movemento, Lucía García, o Coro do Centro Social, e as agrupacións Breogán de Brens, Mestura Folk, Pedras Miúdas e Peta Forte, ademais da charanga Os Nosos.

As persoas interesadas en desfrutar do espectáculo e colaborar con esta iniciativa solidaria poderán mercar a entrada por 5 euros, agás os menores de doce anos, que poderán acceder ao auditorio de balde. Cada entrada incluirá un número para un sorteo de agasallos.

Unha cita que chega despois do Certame de Panxoliñas que se celebrou este sábado, e que xuntou as polifónicas da Costa da Morte e San Roque (Vigo) e o Orfeón Xan Montes de Lugo. M. L.