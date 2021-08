Seguridade para veciños e peregrinos ao paso por Casas Novas, en Muxía

Muxía. A Xunta comezou as obras de mellora de seguridade viaria na estrada AC-440, no treito coincidente coa traza do Camiño de Santiago a Fisterra, ao seu por Casas Novas, no Concello de Muxía.

Esta intervención estase a levar a cabo na zona correspondente co punto quilométrico 12+220 e os traballos consisten na execución de dous tramos de senda en ambas as marxes da estrada. Tamén se disporán bandas transversais de alerta e reforzarase a sinalización coa fin de incrementar a seguridade neste punto.

Estas obras súmanse ás iniciadas con anterioridade nesta mesma estrada, á altura do punto quilométrico 11+620. No caso deste treito, o proxecto inclúe unha escolleira ao pé do noiro da estrada pola marxe dereita, cun treito de senda, así como a sinalización do cruzamento, incluíndo a colocación de dúas bandas transversais de alerta.

Estes traballos, que supoñen un investimento superior aos 30.000 euros, están incluídos nas 70 actuacións que a Xunta executará este ano nas vías autonómicas para reforzar a seguridade nas confluencias cos Camiños de Santiago, que suporán un investimento conxunto de 1,4 millóns de euros.

O Goberno galego, mediante estas actuacións, traballa para favorecer a mobilidade, a comodidade e a experiencia dos peregrinos para atender a maior afluencia de peregrinos que se espera no ano 2022, cando o Xacobeo se prevé máis intenso. J. M. rAMOS