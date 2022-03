Semana solidaria con Ucraína na vila da Barca

Muxía. O Concello de Muxía organiza unha semana solidaria con Ucraína, co fin de axudar a todas as persoas afectadas polo conflito bélico. O luns comezou a programación coa iluminación da casa consistorial coas cores da bandeira do pais ucraíno. Tamén realizouse a presentación da nova sala de operativos que estará instalada durante toda a semana na Sala da Camposa e a recollida de datos de todas as persoas voluntarias para organizar e distribuír o material colleitado.

Ata o sábado levarase a cabo a recollida de materiais non perecedoiros, medicamentos e produtos de axuda á infancia que poderá realizarse en horario de horario de 17.00 a 20.00 horas. As persoas interesadas en colaborar poden aportar tesoiras, luvas, vendas, xiringas, parches antiquemaduras, mantas térmicas, alcol, auga osixenada, tiritas, gasas, algodón, café, sacos de durmir, roupa interior térmica, latas de conserva, calcetíns, baterías e pilas, tendas de campaña, lanternas, xeles, xampú, xabóns, leito en po e para bebés, galletas, toalliñas, cueiros, biberóns, comida para bebés, cacao e roupa para nenos e nenas de 0 a 4 anos.

Para o xoves está programada unha charla no salón do Voluntariado ás 20.00 horas sobre a acollida de familias afectadas polo conflito bélico, e o sábado haberá un reconto de todo o material doado e publicaranse os informes correspondentes.

Para rematar a semana solidaria, o domingo 13 de marzo está prevista unha concentración no Cabo da Vila ás 19.00 horas para realizar unha lectura dun manifesto en apoio a todas as persoas afectadas e en repulsa da guerra. O alcalde Iago Toba, destacou que “Muxía sempre vai ter a man tendida para as persoas que o necesiten e, nesta ocasión, entendemos que desde o Concello tiñamos que actuar e poñer o noso gran de area para axudar a todas as persoas que están a sufrir nesta traxedia”.