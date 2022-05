Sempre Corcubión solicita o arranxo do acceso con rampla da praia de Quenxe

O grupo municipal de Sempre Corcubión demanda o arranxo do acceso con rampla da praia de Quenxe “ante o deplorable estado no que se encontra tras todo o ano de deixadez e abandono”, segundo denuncia o seu portavoz. Alfredo González. Lembra que se trata da praia máis concurrida de Corcubión e este ano, “dada a deixadez por parte do goberno municipal, por non ter realizado o mantemento, moito nos tememos que as persoas de mobilidade reducida veranse privadas desta baixada”. Por iso o seu grupo pide que se repare “urxentemente esta baixada dado o inminente comezo do período estival”.