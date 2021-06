Senda peonil ao carón da estrada DP-4001 ao seu paso por Fornelos

Zas. A área de Vías e Obras da Deputación da Coruña financiará a construción dunha nova senda peonil na estrada DP-4001 no núcleo de Fornelos (Zas), coa fin de habilitar espazos seguros para as persoas que circulen por esta zona residencial. As actuacións tamén permitirán dotar á zona de canalización para o saneamento de augas residuais e a iluminación pública.

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publicou esta semana a aprobación técnica do proxecto, que contará cun presuposto de 183.731 euros, ao que se suman os 37.312 euros da expropiación de terreos necesaria para levar a cabo as tarefas.

As obras permitirán mellorar a seguridade viaria no tramo que comunica o lugar de Fornelos coa estrada autonómica AC-430. Na actualidade esta zona carece de beirarrúas en varios tramos, o que supón un risco para as persoas que circulan pola contorna, na que se instalan numerosas vivendas unifamiliares e que polo tanto conta cun amplo tráfico rodado e peonil.

Co obxectivo de dar resposta a esta situación, procederase a demolición do pavimento existente para construír a senda, instalación dunha varanda de protección de 0,90 metros de altura de aceiro inoxidable e pintado de dous pasos de peóns para garantir a súa seguridade ao cruzar a estrada. As actuacións tamén inclúen a demolición dun alpendre en mal estado, o derribo de peches e muros e a talla e transplante de árbores onde sexa preciso.

O proxecto tamén permitirá levar a cabo a preinstalación soterrada da rede de iluminación pública, cun total de 770 metros de canalización de dúas tubaxes de PVC, e colocación de 18 arquetas. As tarefas, que contan cun prazo de execución de seis meses, tamén inclúen o pintado de marcas viarias e a reposición dos servizos afectados pola obra.