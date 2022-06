Sendeirismo pola vila do Ézaro e a Ruta da Auga de Zas

Costa da Morte. O alumnado-traballador da especialidade de Promoción turística local do Obradoiro Dual de Emprego Camiño do Solpor IV, promovido polos concellos de Dumbría, Cee e Corcubión, organizará o día 10 de xuño unha visita guiada polo Ézaro. Baixo o lema Luces de saín: as mulleres do Ézaro a través dos ollos de Ruth Matilda Anderson pretende visibilizar unha historia, a das mulleres do Ézaro que permaneceu oculta durante séculos e que en parte foi e segue a ser descoñecida. Partirá da escultura do Golfiño do paseo marítimo. É preciso inscribirse de luns a venres, de 9.00 a 14.00 horas, chamando ao número 676 657 565.

Pola súa banda, Galicia Senderismo programou para o sábado, día 4, unha nova saída pola Ruta da Auga de Zas. Trátase dun roteiro circular de 10 km que discorre entre fervenzas, muíños e bancos bonitos. Os interesados poden inscribirse en galiciasenderismo.com. El coste es de 12 euros. M. L.