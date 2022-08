Stoupa acolle nova mostra na vila ceense ata setembro

Cee. Xa son seis anos de vida os que leva a galería ceense Stoupa vendendo a arte, a cultura e o emprendemento da Costa da Morte. Stoupando é o título da mostra colectiva que Stoupa oferta todos os anos no meses de verán desde xullo de 2016 para celebrar os seus aniversarios.

Stoupando conta, a parte das novidades deste ano, coas sinaturas clásicas de colaboradores da galería: artesáns e artistas cuxas pezas están cargadas de tradición e historia de Costa da Morte, deseños versátiles, personalizados e de calidade.

Como novidades, destaca a obra do fotógrafo británico afincado en Carnota Sam Ponsford, as ilustracións de Laura Suarez ou as cerámicas impresas en 3D de Alberto Lista. Trátase dunha pincelada de arte autóctona para festexar estes seis anos apostando forte polo produto local. A mostra pode visitarse ata setembro de martes a sábado de 11 a 14 e o venres de 17 a 20 h. Tamén a calquera hora e día con cita previa. C.E.