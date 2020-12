Stoupa ofrece agasallos da ‘Corentena Creativa’

cee. A galería Stoupa, de Cee, non poderá celebrar este ano o seu fin de ano particular cos artesáns e artistas, pero mantén abertas as súas portas os días laborables de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 horas, e tamén con cita previa en calquera outro horario, para que quenes o desexen poidan comprar agasallos con denominación de orixe Costa da Morte. Na súa exposición aínda están expostas as obras que aínda non se adxudicaron da colección Corentena Creativa, que servíu para lembrar, reflexionar e opinar sobre o confinamento. Begoña Fernández, xerente de Stoupa, quere mandar “unha mensaxe de ánimo e forza a todos os creadores da comarca que pasaron un ano moi difícil, desexándolles que pronto cambie a situación que, nalgúns casos, empeza a ser dramática”. Espera que todos xuntos poidan celebrar un gran Stoupidos2021. A COVID truncou toda a programación anual de exposicións que a galería ceense tiña comprometidas. j. m. r.