Subvencións ás familias de Vimianzo para o comezo do curso escolar

Vimianzo. O Concello de Vimianzo convocou unha liña de subvencións para o inicio do curso académico dirixido ás familias empadroadas no municipio e cunha renda per cápita inferior aos 9.000 euros anuais. As axudas están dirixidas a alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bacharelato e ciclos formativos de grao medio e superior de centros públicos.

O obxectivo prioritario é prestar axuda á hora da adquisición de material escolar, musical ou informático, así como roupa, calzado ou outro material que se considere necesario para as alumnas e alumnos matriculados en centros escolares públicos durante o curso escolar 2022-2023. As solicitudes poden tramitarse a través da web municipal (vimianzo.gal).

O prazo de presentación de solicitudes comezará este sábado 3 de setembro, e estará aberto ata o 30 do mesmo mes. Habilitouse unha partida orzamentaria para esta finalidade de 32.000 euros.

Dende o goberno local consideran “prioritario” que o Concello de Vimianzo estea “ao carón das familias con poucos recursos e que poidan así comezar o curso con plenas garantías de subministración de materiais”, sinalan.

