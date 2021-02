Sumarase á loita contra a violencia machista a Policía Local de Muxía

Muxía. A Policía Local de Muxía incorpórase ao sistema de seguimento integral dos casos de violencia de xénero, grazas ao convenio subscrito o pasado día trinta de setembro de 2020 entre o Ministerio de Interior e a administración municipal.

O obxectivo desta iniciativa é establecer a forma de colaboración entre a Secretaría de Estado de Seguridade e o Concello para a adecuación dos mecanismos técnicos informáticos necesarios para que os membros deste corpo policial poidan actuar en materia de violencia de xénero. E do mesmo xeito, incorporarse ao sistema de seguemento integral do Ministerio do Interior.

“Desde o grupo de goberno somos conscientes da gravidade e da persistencia das infraccións penais cometidas no ámbito familiar, e máis concretamente no da violencia de xénero; por iso consideramos necesario profundizar nas medidas de protección ás vítimas”, engaden ó respecto desde o executivo local.

O alcalde de Muxía, Iago Toba, destacou que “neste contexto resulta fundamental dispoñer dun rexistro coa información que permita realizar un seguimento individualizado das vítimas e da evolución do risco no que se atopen”. J. M. RAMOS