Suspendidas a feira e as actividades culturais en Vimianzo polo covid-19

Terra de Soneira. O Concello de Vimianzo decidiu suspender a feira do xoves e adiar as actividades culturais desta fin de semana tras o elevado números de afectos por covid-19. “Ante os poucos datos que temos no noso poder e ante as recomendacións dos representantes da área sanitaria da Coruña-Cee, o máis seguro é tomar a decisión de suspender estes eventos”, afirmou a alcaldesa, Mónica Rodríguez, que amosou a súa preocupación “pola situación que atravesa o noso municipio”. Agardarán á reunión do comité clínico do venres para poder seguir tomando decisións axeitadas ao contexto vixente, “e insistimos en que o primeiro é a veciñanza, a nosa xente. O importante é frear a expansión do virus e para iso precisamos da colaboración de todos”. Onte fíxose un segundo cribado entre a poboación de Vimianzo. J. M. R.