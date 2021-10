Talía e ‘A parábola do angazo’ en Cee

A compañía ceense Talía Teatro trae á escena o seu último traballo A parábola do angazo, obra coa que culminan a triloxía de espectáculos da arredor do emprego da lingua galega e que tivo dous grandes éxitos con Bicos con lingua e Pelos na lingua. A nova obra está pensada para o público xuvenil e adulto, e está dirixida por Diego Rey e protagonizada por Artur Trillo e Toño Casais. A súa programación dentro do Outono Cultural do concello ceense forma parte da Rede Galega de Teatros e Auditorios de Galicia. Xa se poden mercar as entradas a 3 e 5 € na biblioteca municipal de luns a venres de 9.30 a 13.30 e de 16.30 a 19.30 horas. O día da función abrirá a taquilla unha hora antes, se ben se recomenda a compra anticipada polo necesario control de asistentes para evitar aglomeracións.

No mundo hai linguas de todo tipo e tamaño. Unhas máis falangueiras, outras máis longas, algunhas tan enormes que enchen a boca, outras tan morniñas que non dan dito nada, e algunhas tan afiadas que mesmo parece que aguilloan ao falar. E entre todas elas está a nosa, a galega. Con A parábola do angazo, Talía Teatro quere sacar a lingua a pacer, botando unha ollada ao pasado para poder ter outra perspectiva do presente e mesmo mirar de esguello ao que haberá no futuro.