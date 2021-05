Talleres, música, teatro e reflexións na semana cultural do IES de Baio

Zas. O IES Maximino Romero de Lema, de Baio (Zas) acollerá do 19 a 21 de maio a XV Semana Cultural, durante a cal deixarán de lado os contidos curriculares para realizar variadas e interesantes actividades co obxectivo de ampliar os horizontes do alumnado baixo o lema Acheguemos a cultura ao centro.

Ata o instituto baiés achegaránse, entre outros, figuras da relevancia de Juan Gestal, Xurxo Mariño, Ángel Concheiro, Antía Pérez ou Rosa Villar. “Gozaremos de música, teatro, cine e deporte. Desenvolveranse talleres diversos: desde robótica, manexo de drons, impresión en 3D ou videocreación, ata obradoiros sobre o coidado das persoas, a profesión de intérprete, a repostería artística, a arte de debuxar palabras ou de sexualidade, entre outros”, afirman dende a dirección do centro.

Reflexionaran tamén sobre a emerxencia climática, o lixo mariño, o comportamento do lobo ou a segunda oportunidade que poden ter os cans abandonados. J. M. R.