Teatro, contos e clown na Primavera en familia de Vimianzo

O Concello de Vimianzo presentou o programa Primavera en familia para os meses de marzo e abril. Abrirán as portas do auditorio cun protocolo COVID específico, que “vai garantir a seguridade de traballadores, artistas, técnicos e do público”, afirman.

Comezará o domingo, 7 de marzo, coa compañía Producións Dispersas, que traerá a Vimianzo Tódalas maravillas do mundo. Unha montaxe protagonizada por Diego Freire e Beatriz Bravo na que conviven sobre o escenario, actores, monicreques e música.

O domingo 14 Polo Correo do vento presentará o contacontos ilustrado Coñecendo a Carvalho Calero, e o domingo 21 será a quenda de Talía Teatro co espectáculo Voa, voa! para divulgar e relembrar a arte de xogar coas palabras. Con este espectáculo incentívase a que os nenos e nenas recuperen eses xogos da infancia e vocabulario que empregaban as súas nais, pais, pero sobre todo avoas e avós.

O 28 de marzo Culturactiva traerá o espectáculo Rosalía para conmemorar o Día de Rosalía que non se puido desenvolver en febreiro polas medidas preventivas ante a COVID. A función ofrece unha imaxe da poeta galega lonxe do tópico, como unha nena imaxinativa, divertida, rebelde e que xoga coas palabras. Nesta montaxe, os pequenos descubrirán a unha rapaza alegre, forte e curiosa como eles, que vive, xoga e goza no país da infancia.

No mes de abril, o domingo 11, a compañía Teatro Calavera porá en escena Os contos da bruxa Chispum: Branca e Bruxa. Son contos tradicionais versionados por tres personaxes cunha perspectiva igualitaria e un divertido obradoiro científico. O 25 de abril pecharase a programación co espectáculo viral de Peter Punk Punkdemia, no que amosará a súa particular visión da pandemia.

As representacións desta Primavera en familia, destinadas ao público familiar, serán os domingos ás 18:30 horas. A entrada é de balde con reserva na billeteira da Casa da Cultura de luns a venres de 9:30 a 14:00 horas. Para o acceso ao auditorio deberá cumprirse o itinerario seguro e a obrigatoriedade de máscara hixiénica.

A billeteira abrirá unha hora antes do inicio do espectáculo. É moi importante que o público chegue a cada función con máis tempo previo do que o facía antes.