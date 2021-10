Teatro e maxia no Outono Rebuldeiro

O Concello de Vimianzo aposta polos espectáculos de maxia e teatrais para encher o Outono Rebuldeiro dirixido á rapazada. Haberá sesións de teatro e maxia todos os domingos ás 18.30 horas no Auditorio da Casa da Cultura. A entrada será de balde con reserva ata completar aforo e as reservas poderanse facer efectivas na billeteira, unha hora antes do inicio das funcións, de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.00 horas.

Este Otuno rebuldeiro arrincará o 17 de outubro con Unha árbore vén a vernos no outono, de Anxo Moure, e Teatro Calavera achegará ata Vimianzo o seu espectáculo A cabaza encantada o día 31. Xa en novembro, O que levamos nas maletas, de Magín Blanco e Contos pola igualdade, de Pedro Brandariz, pecharán a programación. Todas as sesións estarán organizadas seguindo un estrito protocolo covid e contarase con itinerario seguro. Será obrigatorio o uso da máscara sanitaria para acceder ao auditorio.

Funcións para os centros de ensino de Vimianzo

Os pases para as sesión dos días 19, 20 e 21 de outubro non se reservarán porque son funcións para os centros de ensino vimianceses. Rosa Caramelo e outras historias, de Talía Teatro; A verdadeira historia de Hamelín, de Mere Clown e Espantamedos con Inacio Vilariño, de Fantoches Baj, serán as tres representacións matinais.