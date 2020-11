Trasladado ao centro de saúde de Cee o Punto de Atención Continuada

O Punto de Atención Continuada de Cee (PAC) xa presta servizo dende hoxe na súa nova ubicación no centro de saúde da capital ceense, a onde foi trasladado dende o Hospital Virxe da Xunqueira, segundo confirmou a alcaldesa, Margarita Lamela.

Con tal fin acometéronse unha serie de obras de reforma no consultorio de Cee, ubicado no número 1 da Avenida Independencia. O seu horario é o habitual de atención urxente extrahospitalaria: de 15.00 a 08.00 horas de luns a venres e as 24 horas os sábados, domingos e festivos. O teléfono de contacto é o 981 745283.

Ao devandito PAC deben acudir, en caso de urxencias, os veciños de Muxía, Dumbría, Corcubión, Fisterra e Cee, así como os de O Pindo (Carnota).