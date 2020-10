Trinta persoas liberaron de lixo a contorna do Museo Man de Camelle

Camariñas. Atendendo á chamada da Asociación de Veciños de Camelle e do colectivo Mar de Fábula, vinte adultos e dez nenos e nenas, traballaron durante dúas horas para apañar un importante volume de lixo mariño espallado ao longo do coído que acolle o Museo-Xardín de Man. Segundo informan dende Mar de Fábula, coma é habitual neste tipo de xornadas de limpeza, atopáronse cunha miscelánea de residuos grandes e pequenos, entre os cales había un pallet, unha silla, unha nasa grande, un bidón, unha caixa de porespan e ferros. A maioría, non obstante, era lixo plástico miudo e anaquiños de espumas sintéticas agochadoas á entrada do recinto museístico. A xornada rematou coa sensación de satisfacción entre os participantes, polo traballo feito de limpeza e conservación do museo construídos ao longo de moitos anos polo artista alemán coñecido como Man de Camelle. Os veciños da localidade aproveitaron esta iniciativa para solicitar ás administracións competentes “a reconstrución deste museo-xardín para manter a vixencia dos valores transmitidos polo seu creador: fortaleza espiritual e unión coa natureza, valores máis importante que nunca nestes tempos de desacougo nos que está a vivir a humanidade”. M. L.