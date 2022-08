Tuéjele Teatro baixou o pano dun intenso Agosto Cultural en Cee

Remataron as representacións teatrais do Agosto Cultural ceense coa comedia A tenda da esquina a cargo da compañía Tuéjele do I.E.S Fernando Blanco. Foi unha noite chea de risas e emocións con agradecementos ós profesores encargados do grupo de teatro, Marina Gómez Pose e Fernando Castro Paredes e o propio centro de ensino, representado na figura da súa directora, Chelo Trillo.

A alcaldesa, Margarita Lamela, ademais de felicitar á compañía e entregarlle o agasallo institucional, fixo unha lembranza da importancia do legado de Fernando Blanco, “fundamental para que Cee sexa hoxe un referente no eido cultural e educativo”, afirmou. Finalmente, lembrou que, aínda que agosto chega ó seu fin e o programa de actividades culturais e festivas que se viñeron desenvolvendo desde o día 2 de agosto tamén, “o pano da cultura nunca se baixa en Cee”.

Así, ata o 15 de setembro están abertas as exposicións de Juan Jesús Lozano e Xosé Iglesias, estando previstas dúas novas exposicións a partir da segunda quincena de setembro, así como a presentación do novo libro de Xosé Iglesias o sábado 24 do mesmo mes ás 20.00 horas.

A próxima cita será este mesmo venres 2 de setembro ás 22.00 horas na Praza do Concello coa gaiteira Susana Seivane.