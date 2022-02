Tumban a proposta do Plan de Obras e Servizos do goberno de Muxía

A Corporación de Muxía rexeitou, cos votos dos concelleiros do PP (3) e de dous edís non adscritos (exsocialistas) a proposta do goberno (PSOE, 3 edís) do Plan de Obras e Servizos - POS 2022, que tan só obtivo o apoio do edil do BNG.

A situación repítese, pois xa o ano pasado a oposición, que ten ampla maioría, votara abaixo nun primeiro pleno os proxectos deseñados polo executivo presidido por Iago Toba, aínda que despois conqueriron reconducir a situación e sairan adiante.

Os argumentos de PP e non adscritos son semellantes aos de 2021. Lembráronlle ao rexedor que o ano pasado se comprometera a negociar coa oposición os seguintes POS ata final de lexislatura, pero din que “nin nos chamou”. “Pedimos reiteradamente que cumprise coa súa palabra e non o fixo, e está incumprindo ademais a súa obriga como alcalde”, sinalou a portavoz do PP, Sandra Vilela.

Pola súa banda, a voceira dos non adscritos, Mónica Vilela, reiterou que “faltou diálogo e que o alcalde nos chamara; sobran palabras no Facebook e na prensa, e sobra tamén manipulación”.

O alcalde, Iago Toba, defendeu a proposta porque asegura que “incluímos todas as demandas e peticións feitas polos grupos da oposición, cumprindo o requisito que eles mesmos puxeron para que poida saír adiante este plan de obras tan necesario e importante para a nosa vila”. Unhas peticións que foran presentadas nun pleno anterior, a través dunha moción conxunta de todos os grupos da oposición, e que no seu momento fora rexeitada ante as ausencias de varios concelleiros. Ese documento foi tomado como base polo goberno local, entendendo que así cumpría as esixencias dos opositores.

Non obstante, tanto dende o PP como os non adscritos, aseguran que na súa moción propuxeron catro proxectos “e só se incluiron dous”, afirmou Vilela, quedando fóra o acondicionamento da depuradora de Quintáns, que o alcalde se comprometeu, tal e como acordara co concelleiro do BNG, a incluir no Plan Adicional. Tamén dixo que non se contempla a mellora da estrada de Armear a Labexo, xa que, segundo a portavoz popular, a que se inclúe no POS “non é a que nós pedimos”.

Pola súa banda, o edil do BNG, Carlos Concheiro, afirmou que “por responsabilidade” decidiu tomar a iniciativa para buscar unha solución, “pois a depuradora de Quintáns para nós é prioritaria, xa que non funciona e estanse a verter as augas sen depurar ao río do Lago que desemboca na praia do mesmo nome”. Logo de conquerir o compromiso do alcalde de que o proxecto se incluirá no Plan Adicional “chegamos a un acordo de mínimos”.

Vistos os posicionamentos, o alcalde, Iago Toba decidiu non rebater as críticas de PP e non adscritos, sinalando que “o mellor debate son as votacións” e, unha vez que se confirmou o rexeitamento do plan, afirmou que “os tránsfugas e o PP quítanlle a Muxía 550.000 euros e a posibilidade dun Plan Adicional", e acusonos de estar “roubándo aos veciños”. Unhas palabras que provocaron o abandono da sesión dos concelleiros populares e os non adscritos.