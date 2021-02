Turismo e hostalería da Costa da Morte esixen un plan de rescate

COSTA DA MORTE. Ante a situación actual vén de constituirse a Plataforma de Turismo e da Hostalería da Costa da Morte, que quere facerse oír e protestar “pola falta de axudas inmediatas”, e non descartan organizar unha manifestación. Aseguran que “precisamos dun plan de rescate xa, de ingresos efectivos xa e liñas de axudas con cantidades reais e non ínfimas”. Dende o colectivo sinalan que o plan “que nos prometeron é un plan trampa, pois anunciaron 75 millóns de euros para rescatar a hostelería e o turismo, e resulta que non é a sí, é simplemente unha axuda na que incluíron a todos os autónomos de Galicia”. Din que, logo do fracaso da xuntanza do Clúster de Turismo de Galicia coa Xunta, Deputacións e concellos para crear un pagador único, “voltamos a vernos deixados de lado, e o que se precisa é inmediatez e ingresos ”.

A plataforma está respaldada por asociacións de Carballo, Cee, Muxía, Camariñas, Fisterra, Malpica, Mazaricos e Vimianzo, e aseguran que representan a “máis de 3.500 familias da Costa da Morte”.