Un robot para supervisar o saneamento de Vimianzo

Vimianzo. O Concello de Vimianzo conta desde este mércores cun equipo portátil de visionado mediante cámara robotizada para realizar as inspeccións correspondentes na rede de saneamento.

Este equipamento foi adquirido grazas ao Fondo de Compensación Ambiental, e no acto de recepción participou o concelleiro de Obras, Miguel Ángel Pérez. “Este aparello será de gran utilidade para os traballadores, os técnicos do servizo de augas e os efectivos de Protección Civil, e contribuirá a axudarnos na preservación da rede de saneamento para evitar ou previr futuras incidencias”, afirmou o concelleiro.

Tanto técnicos municipais como Protección Civil recibiron por parte da Xunta de Galicia un curso base para aprender as técnicas principais do manexo do equipo de cámara robotizada.

Por outra banda, o vindeiro venres día 8 ás 20.00 horas presentaranse na Eira do Carmelo de Berdoias (no caso de que chova será na antiga escola), dous libros do Colectivo A Rula: Na espiral dos círculos concéntricos e Memoria e legado dos petróglifos. O acto foi organizado pola Asociación Parroquial de Berdoias, o Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte e o Colectivo A Rula. J. M. RAMOS