Unanimidade en Cee para aprobar os proxectos do Plan de Obras provincial

Cee. A Corporación de Cee, despois de tres comisións informativas e de valorar 22 obras, aprobou, por unanimidade os proxectos a incluír no Plan de Obras e Servizos da Deputación (POS 2022) e no Plan Complementario, valorados en 451.921 euros.

As actuacións centraranse na mellora de estradas en Pereiriña, Toba de Abaixo, Raso, Ameixenda e Guimareu, a rúa Agra de Escabanas, a pavimentación en Chafarís e o ramal de Aspadex, e as vías interiores de Vilar de Toba. Ademais dotarase de saneamento a Borreiros, ampliarase a rede de abastecemento a Sembra e Carbaliza, e canalizaranse as pluviais e fecais na rúa Pepe do Pocho (tramo 1).

Por outra banda, a alcaldesa, Margarita Lamela, ao respecto da proposta de diálogo e plans do BNG para elaborar o orzamento de 2022, sinala que está á espera da liquidación do exercicio de 2021 e da valoración económica da RPT, “datos que son básicos”.

Non obstante, a rexedora pide ao BNG que “presente tamén unha proposta especificando de que partidas se sacan os cartos para incluir as iniciativas que eles propoñen, pois só plantexan gastos pero non din con que ingresos se financian”. Por iso, engade, “deben concretar e explicar á veciñanza que partidas queren recortar”.

Sinala ademais que a oferta de diálogo dos nacionalistas e "só por escrito, primero a través da prensa e despois presentando as propostas por rexistro, pero nunca falan co goberno local".