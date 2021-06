Unha feira de atraccións enfronta ao goberno e o Partido Popular de Muxía

A Corporación de Muxía aprobou por unanimidade a proposta de bonificación do Imposto de Bens Inmobles (IBI) e a modificación da ordenanza de tráfico, pola que se limitará a 20 km por hora a circulación en tramos de zona urbana e a 70 km polas estradas interurbanas de competencia municipal.

A polémica chegou no apartado de rogos e preguntas, cando a portavoz do PP, Sandra Vilela, se interesou pola organización dunhas xornadas con atraccións para os nenos e nenas programadas para o mes de xuño. “Só quero saber como se vai organizar, canto vai costar e quen o vai a pagar”, afirmou a edil popular. O alcalde, Iago Toba, pedíulle que non intervira cando el estaba no seu uso da palabra, e nun momento do acalorado debate díxolle: “comportese e respecte, si sabe”, o que motivou que Vilela e os demais concelleiros populares abandonasen a sesión plenaria.

Tras a marcha dos tres membros da oposición, o rexedor continuou coa sesión atendendo os rogos do resto da corporación e enfatizou que o facía “por deferencia dos que estamos aquí presentes e de todo o pobo de Muxía, que non merece esta falta de respecto”. Respecto á pregunta formulada polo PP asegurou que se trata dunha feira de atraccións encadrada no programa MuxiUP, que terá lugar os días 23, 24, 25 e 26 de xuño. Sinalou que é froito dun “acordo cunha empresa de eventos pola que se permite esta iniciativa, a cambio de que toda a rapazada do Concello poida desfrutar de atraccións de balde”. Para iso, o Concello, engadiu, “asesorouse coa comisión da Romería da Barca para solicitar o permiso de ocupación”, que xestionará a propia administración local.

Desde o goberno local destacan que o custe desta iniciativa para as arcas municipais “é simbólica e moi beneficiosa para os nenos e nenas de Muxía, posto que foi un acordo no que o Concello tan só aporta o pago da ocupación”.

O alcalde, Iago Toba, tras o pleno, sinalou que “parece que toda iniciativa beneficiosa para os muxiáns e muxianas molesta e incomoda ao PP e sobre todo cando se prevé que unha iniciativa vai ser exitosa e novidosa, parece que sempre prefiren obstaculizar en vez de axudar”. Considera que a rapazada “ben merece un acordo así despois dun ano tan duro e todo o que pasamos”.

Por último, recalca que “esta iniciativa e as invitacións enviadas ás casas dos nenos e nenas para a feira de atraccións foi un requisito indispensable nas negociacións para que o que vai a celebrarse sexa unha realidade". Di non entender a actitude dos populares.

Mocións

Pola súa banda, as dúas mocións presentadas polo PP foron aprobadas. A primeira, por unanimidade, sobre o incremento do importe dedicado ao PEL. E a segunda, sobre a implantación, renovación e mellora de redes de abastecemento e saneamento por parte da Deputación da Coruña, que foi aprobada coa abstención do PSOE e non adscritos e co voto en contra do BNG.