Vehículo ecolóxico para a Policía Local de Vimianzo

Vimianzo. O delegado da Xunta, Gonzalo Trenor, acompañado da alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, e de concelleiros locais, participou na presentación e entrega do novo vehículo ECO adquirido cos Fondos de Cooperación Ambiental para a Policía Local. O Concello contou con 131.000 euros para levar a cabo actuacións de mellora medioambiental.

Trenor lembrou que “estas axudas son posibles grazas á lei pola que regula o aproveitamento eólico en Galicia, xa que antes os concellos non percibían nada polos muíños de produción eléctrica”. As subvencións correspóndenlle aos concellos que teñen un parque eólico ou acollen a instalación de conexión ou vía de evacuación. As axudas van destinadas a iniciativas orientadas á conservación da biodiversidade, ao impulso da eficiencia, ao uso sostible das enerxías renovables e á restauración e reposición do medio ambiente e reequilibrio territorial. J. M.