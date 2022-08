Vendidos vinte e tres vehículos na cincuenta edición de Feirauto en Baio

Satisfacción e moi bos resultados. Ese é o balance da 50 edición de Feirauto, de Baio, que pechou as súas portas con 23 vehículos vendidos dos preto de cen que foron expostos durante toda a fin de semana na Praza Jorge Mira da vila baiesa.

Como é habitual os responsables dos talleres participantes confían en poder pechar ao longo desta semana máis operacións que deixaron abertas durante a feira. Non só hai que destacar o volumen de vendas, senón tamén a gran afluencia de público que se achegou á Praza Jorge Mira nesta edición especial, organizada pola Asociación de Profesionais do Automóbil de Baio, xunto coa Fecom e o Concello de Zas, para conmemorar os 25 anos de Feirauto, que é unha das feiras do sector máis lonxevas de Galicia.

A calidade da oferta (baseada en vehículos seminovos), as facilidades de financiación, as garantías e, sobre todo, a confianza gañada nestes anos polo sector do automóbil de Baio son as claves do éxito de Feirauto, un evento que sitúa á vila baiesa como un dos referentes provinciais neste eido.