Vídeo-visita para coñecer o Museo Fernando Blanco, de Cee

O Museo Fernando Blanco de Cee vén de colgar na súa web (www.museofernandoblanco.org) unha vídeo-visita (en galego e castelán) de oito minutos para que aqueles que non poidan acercarse fisicamente poidan ter a oportunidade de coñecer as súas instalacións.

Con este vídeo preséntase de maneira resumida quen foi o mecenas ceense e a capital importancia do seu legado para a vila da Xunqueira, podendo apreciarse boa parte dos fondos en exposición, dende os cadros de Federico de Madrazo ou a colección de ourivería relixiosa da capela do Instituto ata unha das mellores coleccións de material didáctico-científico de Galicia pertencente aos Gabinetes de Física e Química adquiridos no 1890-1891 en París, segundo informa o responsable do museo, Darío Areas.

Non é unha visita virtual ao uso xa que non é un percorrido ou tour creado a partires de imaxes 3D ou incluso realidade virtual; trátase dun formato máis sinxelo pois é unha presentación na que se empregaron un total de 50 fotografías realizadas, practicamente todas elas, por un bo amigo da Fundación, Rafael Quintáns Canosa, contando coa voz en off do técnico do Museo Fernando Blanco.

“Nestes tempos de limitacións e restricións derivadas da crise da COVID pensamos que é unha boa maneira de achegar o contido do museo a visitantes que non poden visitar ás instalacións para que, dalgún xeito, poidan anotalo nas súas axendas e así poder coñecelo in situ cando se poida viaxar con normalidade. Unha boa maneira, en definitiva, de achegarse á cultura mantendo a distancia de seguridade”, sinala Areas.

Nos vindeiros días enviarase a tódolos centros educativos de Galicia co obxectivo de que o teñan en conta á hora de programar as súas visitas escolares.