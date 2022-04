Viente e oito obras aspiran a participar na Mostra de Teatro Labarta Pose de Zas

Un total de 28 obras de teatro aspiran a participar na V Mostra de Teatro Afeccionado Labarta Pose, organizada polo Concello de Zas a través do seu departamento de Cultura, e que se celebrará nos meses de abril e maio.

Agora o xurado composto por membros do Concello de Zas e do grupo de Teatro Badius seleccionará as obras de teatro finalistas que se representarán os días 23 e 30 de abril e o 7, 14 e 21 de maio nos auditorios de Zas e de Baio. Das 28 obras de teatro que se presentaron ao certame elixiranse cinco, de compañías/grupos de teatro diferentes que proceden de Cambre, Teo, Arteixo, Ferrol, Pontevedra, entre moitos outros lugares da xeografía galega. Repartiranse 3.500 euros en premios.