Vimianzo acende este venres o alumeado de Nadal

terra de soneira. O Concello de Vimianzo acenderá este venres, día 4 ás 20.00 horas, o alumeado de Nadal. Aseguran que contará neste particular 2020 con “varias sorpresas para a veciñanza”, con elementos renovados e algún detalle adaptado ao novo contexto. O acendido será retransmitido en vivo pola canle oficial de Facebook da administración local para evitar aglomeracións na Praza do Concello. Ademais, presentaron o I Festival de Teatro Viminadal que se desenvolverá en horarios compatibles con accións nos comercios e a hostalería de Vimianzo. Os espectáculos non recomendados para menores serán ás 20.30 horas, e os familiares comezarán ás 17.30. Estes últimos serán de balde. M. L.