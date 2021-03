Vimianzo acolle o sábado a estrea de ‘Conexión Pingüin’

O sábado 17 de abril estréase Conexión Pingüin no Auditorio de Vimianzo, unha comedia sobre a incomunicación, protagonizada por Luís Iglesia e Marcos Orsi.

A modo de previa, este xoves ás 10.30 horas a compañía ofrecerá un pase para o alumnado do IES Terra de Soneira como parte do traballo de creación e residencia artística que están a facer no auditorio, en colaboración co Concello.

Tras o éxito de Sénior, Culturactiva Producións xunta de novo a estes dous actores nunha proposta máis ambiciosa na que se meterán na pel de dous intrépidos montañeiros que tratan de chegar á Antártida. Conexión Pingüín é unha peza que fala da incomunicación entre os seres humanos, un mal que fai estragos todos os días e a todas horas. Estamos na súper era tecnolóxica, da conexión inmediata, da telecomunicación, mais nunca estivemos tan lonxe entre as persoas.

Unha reflexión cómica sobre a incomunicación na era da comunicación, nunha posta en escena que mestura neve polar, móbiles de última xeración, pingüíns no horizonte e sobre todo moito humor.