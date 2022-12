Vimianzo acollerá o Campionato Galego de Duatlón Cros o vindeiro 8 de xaneiro

A décimo cuarta edición do Duatlón de Reis de Vimianzo celebrarase o vindeiro 8 de xaneiro e será Campionato Galego de Duatlón Cross, ademais de ser a primeira proba puntuable para o Circuíto Galego 2023.

Contará con probas de distancia estándar e supersprint. A saída para ambas terá lugar na praza Neira Marcos en Castromil, na parroquia de Salto, pero con distinto horario: a da supersprint será ás 9.30 horas e a do Campionato Galego ás 11.00 horas. As inscricións poderán formalizarse en fegatri.org.

Ademais da probas do Campionato Galego celebrarase a do Circuíto Mozo para categorías cadete, xuvenil e júnior na distancia supersprint, sendo tamén unha proba popular na que poderán participar deportistas federados e non federados. Habilitarase o servizo de duchas e lavado de bicicletas na zona de meta para as e os deportistas. Tamén se habilitará o servizo de gardarroupa que estará situado no local de recollida de dorsais. Xunto coa bolsa de dorsais entregarase a cada deportista outra na que poderá depositar as súas pertenzas.

O concelleiro de Deportes, Mario Andújar, sinalou que “agardamos contar nesta nova edición do noso Duatlón de Reis cunha alta participación, como así se vén rubricando nos derradeiros anos, e agardamos que sexa vistosa e que os nosos competidores e competidoras poidan desfrutar dun percorrido marabilloso polo noso municipio”.