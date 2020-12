Vimianzo convoca un concurso de postais

O Concello vimiancés convocou o IX Concurso Infantil de Postais de Nadal, no que poderán participar todos os nenos e nenas de Educación Infantil e Primaria enviando os seus debuxos baixo o lema Vive o Nadal en Vimianzo 2020.

O certame contará con catro categorías, entre as que se dividirán os participantes segundo o seu curso escolar: nenos e nenas de 4º, 5º e 6º de Educación Infantil; de 1º e 2º de Primaria; de 3º e 4º e de 5º e 6º. Repartiranse dous premios en cada categoría, consistentes en material didáctico ou libros. Entre os premiados, o Concello seleccionará a postal que se empregará para o cartel do Nadal de 2021.

A técnica das obras será libre, pero non se permitirán purpurinas, algodóns ou tintas metálicas. Así mesmo, as dimensións dos debuxos tamén serán libres, sempre e cando non superen os 210x297mm (A4) e se presenten a unha soa cara.

Os traballos deberán incluír no seu reverso o título, nome e apelidos do autor ou autora, idade, curso e nome do Centro escolar. Poderán presentarse dende o 30 de novembro ata o 17 de decembro, na Casa da Cultura de Vimianzo de luns a venres entre as 10:00 e as 20:00h. e os sábados de 10:00 a 13:00 horas.