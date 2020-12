Vimianzo di non á violencia de xénero a través da campaña Agresión Off

Vimianzo. A Praza do Concello de Vimianzo acolleu este xoves o programa Agresión Off. Eu digo non á violencia sexual, que está a percorrer os municipios galegos que forman parte da Rede de entidades locais contra a violencia de xénero e que solicitaron participar nesta iniciativa da Consellería de Emprego e Igualdade.

Dende as 11.00 ata as 17.00 horas desenvolvéronse obradoiros sobre os estereotipos de xénero, os mitos do amor romántico, a importancia da información que recibimos e transmitimos, actitudes dentro da parella, a imaxe que transmitimos a través das redes sociais, os riscos e as consecuencias do sexting e a violencia de xénero.

Entre os participantes estaban tamén as persoas que integran o obradoiro de emprego que desenvolven conxuntamente os concellos de Vimianzo, Camariñas e Muxía.

Todos os talleres son inclusivos e están dirixidos a todas as idades. No caso do público infantil, hai un espazo especial destinado a dinámicas adaptadas á súa idade, segundo sinalan dende a Xunta.

Os obradoiros están divididos en áreas de traballo con contidos concretos co obxectivo de sensibilizar á poboación contra a violencia sexual.

A rede de entidades locais creouse en 2012 a través dun convenio de colaboración asinado entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Na actualidade hai 211 municipios adheridos que impulsan, en coordinación coa Xunta, accións de sensibilización e concienciación. M. LAVANDEIRA