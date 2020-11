Vimianzo dota de rede de sanemento o lugar de Outeiro de Braño

Vimianzo. O Concello de Vimianzo proxecta a mellora na rede de saneamento na zona de Outeiro de Braño, na parroquia de Carantoña. A actuación será financiada con cargo ao Plan Único da Deputación da Coruña.

Investirán 47.749,85 euros nun lugar onde non existe ningunha rede pública de saneamento de augas residuais. Debido á topografía do lugar, prevese a instalación dunha estación de depuración, posto que é posible canalizar as augas cara un só punto de tratamento e verquido executando, no medio do percorrido, dous tramos con pendentes cara a estación, preto do río de Carantoña.

Segundo informan dende o Concello, trátase dun sistema unitario que evacuará por gravidade cara a depuradora incluída no proxecto. O obxectivo desta infraestrutura é a evacuación, transporte, recollida, concentración e depuración dos verquidos de augas residuais que se xeneran no núcleo de poboación de Braño, e a eliminación de pozos e fosas sépticas que actualmente recollen ditas augas nas parcelas privadas.

Asemade, tamén mellorarán a pista final do núcleo e un tramo de pista no interior. O concelleiro de Obras, Miguel Ángel Pérez, asegura que se “dotará dun servizo esencial a este núcleo”. J. M.