Vimianzo estrea na Semana Santa a primeira área para autocaravanas

O Concello de Vimianzo estrea esta Semana Santa a área de autocaravanas habilitada na contorna do campo de fútbol, que conta con once prazas. A alcaldesa, Mónica Rodríguez, presidiu o acto de presentación e asegurou que “se observa un crecemento na preferencia do turismo itinerante, e con este proxecto damos resposta ás necesidades desta maneira de viaxar”. Ao acto asistiron tamén os concelleiros do goberno, así como o presidente da Asociación de Autocaravanas de Galicia, Eugenio Cabanas.

Entre os traballos que se executaron atópanse a dotación de puntos de auga para dar abastecemento ás persoas usuarias, a limpeza e a colocación de sinalización para a correcta ubicación da zona. Estes últimos detalles teñen unha particularidade: cada praza habilitada conta cunha sinalización e un código QR personalizado e adicado a un punto destacado do Concello de Vimianzo, segundo o cal as persoas usuarias poderán escanear co seu teléfono móbil e obter así toda a información dos puntos clave para visitar. Os espazos elexidos son o castelo, a capela de Montetorán, o Pazo de Trasariz, San Bartolo, a ruta dos Dolmens, as rutas de sendeirismo, os Penedos de Pasarela e Traba, os batáns e muíños do Mosquetín, o castro das Barreiras e o porto de Cereixo.

Está proxectado, á súa vez, a creación dunha área de recreo na parte baixa, para que as persoas que ocupen esta área de autocaravanas poidan gozar das espectaculares vistas da fortaleza vimiancesa mentres repoñen forzas. O Concello de Vimianzo, afirman dende o goberno local, “continúa así a súa aposta polo coñecemento do patrimonio histórico e cultural, un dos máis ricos da Costa da Morte, e plantexa esta nova área de autocaravanas en consonancia coas políticas de mellora das infraestruturas públicas”.