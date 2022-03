Vimianzo proxecta a creación dun Centro de Información á Muller

Terra de Soneira. O Concello de Vimianzo reivindicará o Día Internacional da Muller con diversas accións de cara a salvagardar a igualdade na sociedade. Sobre a mesa están o proxecto de creación dun Centro de Información á Muller (CIM), que o goberno local presentará á Secretaría Xeral de Igualdade, así como un Plan de Igualdade municipal e a difusión da nova equipación do equipo de fútbol feminino amateur.

Asemade, do 5 ao 27 de marzo Vimianzo acolle a exposición Nós somos elas da Deputación da Coruña, Unha mostra itinerante con 25 paneis creada pola AC Alexandre Bóveda. A exhibición pon o foco nas mulleres, retratadas no seu ámbito privado e laboral polos histórico fotógrafo José María Vidal, de Laxe, e inclúe textos que dialogan coas imaxes. O día 18 será presentado en sociedade o Plan de Igualdade, que nace como guía para integrar a perspectiva de xénero en todos os ámbitos e accións de goberno apostando pola transversalidade como un dos obxectivos fundamentais.

Proporase continuar apostando polas dinámicas colectivas, pola prevención en base á educación e pola integración participativa social, co convencemento de que só a determinación do colectivo pode parar as desigualdades, sexa cal sexa a súa manifestación.

Por último, e dentro do abano de accións comprendidas dentro da reivindicación do Día Internacional da Muller, realizarase a cerimonia de promoción en sociedade das novas equipacións do equipo de fútbol de mulleres amateur que lucirán en todos os seus compromisos, de cor violeta e co distintivo Igualdade no frontal.

A estas propostas súmanse as representacións teatrais #2Pilgrims, Matrioskas e Facede o favor...pensade.