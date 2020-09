Vimianzo recuperará a memoria colectiva de Baíñas con fotografías

Vimianzo. O Concello de Vimianzo impulsou un proxecto para preservar a memoria da parroquia de Baíñas, que comezará cun traballo de recollida de fotografías e documentación, para o o que conta coa colaboración da escritora local Natalia Lema, autora do libro Baos. O obxectivo é crear unha exposición.

O tema vehicular será o éxodo dos Baos nos anos 60, motivado pola construción do encoro da Fervenza por parte da empresa Carburos Metálicos. As persoas que vivían neses núcleos tiveron que abandonar as súas vivendas. Ademais, con este proxecto tamén se pretende rememorar outros feitos acaecidos no século XX, como a explotación das minas de rutilo en Brandoñas, Baíñas e Os Baos, ou a morte de Daniel Antelo Fidalgo, un republicano que finou nun campo de concentración nazi.

Buscarán fotografías que axuden a construír o retrato fiel daquela sociedade a partir de imaxes costumistas, de óbitos e de estudo, de retratistas como Vidal ou Caamaño. Para artellar a recollida habilitarán un espazo, de xeito que non sexa necesario ceder as fotos, senón que bastará con autorizar que se lles faga unha copia. Natalia Lema asegura que “Baíñas posúe unha riqueza tanxible e intanxible moi ampla”. M. R. L.