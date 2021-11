Vimianzo renovará 4.000 luminarias en 133 lugares

Terra de soneira. O delegado do Goberno, José Miñones, e a subdelegada, María Rivas, visitaron Vimianzo para comprobar o inicio das obras de substitución do alumeado exterior, un proxecto que ascende a 2,3 millóns de euros, grazas á subvención acadada co Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE). O obxectivo é aforrar máis do 50 por cento na facturación implementando a tecnoloxía LED en todas as luminarias.

Este proxecto implicará a renovación de máis de 4.000 puntos de luz nos 133 lugares do municipio. Realizarase unha intervención por fases ata completar os espazos nos que exista alumeado público. As novas instalacións serán máis eficientes “e conseguirase, con isto, un menor impacto ambiental. Cabe destacar que estas luminarias empregan o 95 % da enerxía da luz e tan só se desperdicia un 5 % en calor, facéndoas máis duradeiras”, afirman dende o Concello.

A alcaldesa, Mónica Rodríguez, sinala que con este “ambicioso proxecto queremos mellorar non só a facturación, tamén a imaxe e a seguridade en todas as vías do noso municipio”.

Pola súa banda, o delegado informou das iniciativas que se poderán desenvolver co Programa de Recuperación. Agarda que se poidan aproveitar estas oportunidades “para incrementar o desenvolvemento do rural, algo no que cremos o cen por cen”, destacou. M. Lavandeira