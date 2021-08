Vimianzo vai recuperar a súa memoria colectiva con fotos antigas

Vimianzo. O Concello de Vimianzo puxo en marcha un proxecto de recompilación de imaxes antigas para lembrar o pasado e a memoria colectiva do municipio. Para iso, pide a colaboración das persoas en posesión de vellas fotografías das parroquias de Vimianzo, Baíñas, Berdoias, Calo, Carantoña, Cereixo, Salto, Treos e Tines. As veciñas e veciños interesados en colaborar poderán contactar co Concello no 981 716 001 (extensión 1307) ou no enderezo electrónico desenvolvemento.local@vimianzo.gal.

Esta iniciativa encádrase dentro do proxecto de exposición fotográfica Translatio e Camiños de Santiago nas terras dos Condes de Altamira.

É por isto que só se requiren imaxes de nove das catorce parroquias, xa que son estes lugares os que están relacionados co Camiño de Santiago. A concelleira de Cultura, Rosa Blanco, insiste en que “calquera veciña e veciño destas parroquias pode formar parte do proceso colaborativo achegándonos as fotos dixitalizadas ou en papel”.

OBRADOIRO. Pola súa banda, este sábado o castelo de Vimianzo acolleu un novo obradoiro artesán, impartido polos oleiros de Buño. Animaron a veciños e visitantes a descubrir os segredos da olería e a crear as súas propias pezas de barro baixo a supervisión dos mestres da cerámica. O concelleiro de Obras, Miguel Ángel Pérez, acompañou aos participantes nesta actividade, coa que o Concello quere poñer en valor a calidade da artesanía galega e da Costa da Morte. M. L.