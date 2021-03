Vinte comerciantes protagonizan o ‘spot’ da plataforma MerCamariñas

Camariñas. As persoas que forman o comercio camariñán e que xa se adheriron á plataforma de venta en liña MerCamariñas protagonizan un spot para promocionar a iniciativa, que nace co obxectivo de adaptar aos vendedores e vendedoras ao comercio electrónico para que poidan vender os seus produtos a través de Internet.

No vídeo poden verse ás persoas que forman parte dos vinte comercios que xa se adheriron a esta nova ferramenta e que xa están traballando na plataforma e aprendendo a xestionar as súas tendas co asesoramento da empresa local WP Nordés, encargada de xestionar o portal www.mercamarinas.com

Está previsto que MerCamariñas abra proximamente de cara ao público e xa conta con corenta establecementos adheridos. Todos aqueles que desexen formar parte da plataforma aínda poden facelo cubrindo o formulario que atoparán na páxina web.

Adherirse a esta campaña é totalmente gratuíto e o goberno local anuncia que, logo desta primeira remesa, se ampliará abrindo a posibilidade de participación para os locais de hostalaría. O portal estará xestionado tecnicamente pola empresa local WP Nordés e os comerciantes só se terán que encargar dos produtos que poñan á venta e de promocionar o seu espazo virtual a través das redes sociais.

Para poder levar a cabo estas tarefas o Concello de Camariñas proporcionou unha formación previa aos responsables de cada establecemento. Faise a través de sesións prácticas nas que se tratan temas como: a fotografía de produto de calidade mediante smartphone, edición fotográfica fácil, xestión da tenda virtual, como escribir para que Google coloque á tenda nos resultados de busca ou para estimular ao cliente a comprar e, ademais, tamén se asesorará na creación e xestión das redes sociais do negocio.