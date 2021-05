Vinte e cinco anos da creación do Batallón Literario da Costa da Morte

Este mes de maio cúmprense 25 anos da creación do Batallón Literario da Costa da Morte e para celebralo o hotel Bela Fisterra vai impulsar unha novidosa iniciativa consistente en subir ás súas redes sociais vídeos dos autores que formaron parte do colectivo así como outros que participaron, directa ou indirectamente, daquel momento tan ilusionante e fértil para a creación literaria da bisbarra. Da coordinación encargarase o poeta local, Modesto Fraga.

Daranlle así continuidade á iniciativa levada a cabo o pasado ano a través do encontro Un vermú co Batallón Literario, no que se deron cita unha ducia de escritoras e escritores do colectivo para debateren sobre a situación actual da literatura. Nesta ocasión serán as propias autoras e autores quen, a través dos seus vídeos creados ad hoc, celebren esta efeméride ao longo de todo o mes de maio.

Desde o vindeiro luns irán aparecendo nas redes do hotel literario os vídeos inéditos dos autores que se sumaron a esta efeméride. “Pretendemos con esta iniciativa poñer en valor o traballo desenvolvido ao longo de todos estes anos polos nosos creadores e creadoras e, á vez, animar ás novas fornadas de autores da comarca a seguir a gloriosa senda iniciada por figuras tan destacadas das nosas letras como Eduardo Pondal, Gonzalo López Abente, Xervasio Paz Lestón ou Antón Zapata, entre outros. Somos os Feros Corvos do Xallas, herdamos ese legado, e seguimos habitando estas terras orgullosos do noso pasado, do noso presente e do noso futuro”, afirma Pepe Formoso, xerente do Bela Fisterra.