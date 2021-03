Volve a actividade ó castelo de Vimianzo da man dos artesáns

O castelo de Vimianzo reabriu as súas portas este martes, logo de máis de catro meses de peche obrigado por mor da pandemia, e recobrou a vida da man das artesáns da Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas, Amigos do Liño e Santiaguiño de Carreira, ás que se sumarán na fin de semana as integrantes do colectivo Arte en Palla, os oleiros de Buño, a xoieira xalleira Esther Ferreiro, o maquetista de barcos e as creacións da Asociación Aspadex.

Lourdes Lema, presidenta das Nemanquiñas, e a súa compañeira Dolores Aguiar, fixeron posible que se puidese escoitar de novo o son dos bolillos na sala do castelo adicada ao encaixe. Botaban de menos a fortaleza e o contacto coa xente, aínda que recoñecen que “volvemos con algo de medo”. Nos catro meses que pasaron nas súas casas non deixaron de palillar “pois as que levamos toda a vida facendo esto non somos capaces de estar quietas”, sinalou Lourdes.

“Esto non é como antigamente, que podías vivir do encaixe, agora palillamos para matar o vicio”, afirman. Lembran que cando eran mozas, as puntillas tiñan unha gran demanda e mesmo se exportaban fóra de Galicia. “Tiñamos moitos encargos e ás veces algúns compradores viñan e xa chas levaban aínda que non estiveran acabadas, co medo de que llas vendésemos a outros. Decíanche que despois xa virían polo que lles faltaba”, sinalan.

Eran tempos, recordan, no que facían puntillas para mantelerías, xogos de camas e outro enxoval doméstico, pezas que hoxe en día son menos demandadas. No castelo, o que máis compran os turistas son “pezas pequenas para agasallar”, aínda que tamén teñen clientes que lles demandan traballos de máis valor e algúns que fan encargos ao longo do ano.

Coa esperanza de que a situación se normalice, unhas cincuenta palilleiras de As Nemanquiñas iranse turnando cada día para seguir amosando a veciños e visitantes o seu bo facer dende o castelo de Vimianzo.

Onte tamén regresaron ós seus espazos artesáns, as artesáns do liño. A presidenta da Asociación de Amigos do Liño, Carmen Riveiro, xa ten todo a punto para recibir aos visitantes e darlles a coñecer todo o proceso de transformación da prezada planta herbácea, que o seu colectivo transforma en obras artesanais e mesmo en coleccións de moda. “O que espero é que non teñamos que volver a pechar por mor da situación sanitaria”, sinalou.

O mesmo desexa Juan Torrado, responsable do castelo de Vimianzo, quen, ao igual que os artesáns, volveu este martes a ocupar o seu posto habitual. Confía en que a vindeira fin de semana “volvamos a ter visitantes no castelo, pois a xente ten gañas de saír”.

Lembra que o pasado verán, logo dos meses de confinamento, “a afluencia de visitantes foi moi elevada, e espero que este ano poidamos dicir o mesmo”. Iso si, “sempre co máximo respecto ás normas sanitarias, como xa sucedeu o pasado ano, no que debo dicir que a xente se comportou moi ben e, mesmo cando tiñan que agardar fóra porque o aforo do castelo xa estaba completo o entenderon perfectamente sen problema algún”.

Os que desexen visitar a fortaleza da capital de Soneira poden facelo de martes a domingo, en horario de 10.30 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 horas. Os luns estará pechado.

OS BATÁNS. Por outra banda, sinalar que o Concello de Vimianzo tamén reabriu este martes ao público o conxunto etnográfico dos Batáns e Muíños do Mosquetín, situados no lugar do mesmo nome, á beira do río Grande.