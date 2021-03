Xogos tradicionais na casa da cultura de Cee co Melga e Talía Teatro

COSTA DA MORTE. O director do Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), Ricardo Pérez y Verdes, ofrece o sábado, ás 12.00 horas en Cee, unha charla coloquido titulada O mundo dos xogos e os xogos do mundo. E pola tarde, a partir das 18.00 horas, a compañía Talía Teatro representará o espectáculo Voa, voa, protagonizado por María Ordoñez e Toño Casais. Ao remate os actores establecerán un coloquio co público asistente. Ambas actividades terán lugar na casa da cultura e o aforo estará limitado, polo que é necesario facer reserva previa de entradas. Os interesados poden recollelas na oficina de Cultura de 9.30 a 13.30 horas ou na biblioteca Francisco Mayán de 16.30 a 19.30. Se quedan butacas libres tamén poderan recollerse tamén o sábado media hora antes do comezo. O acceso é gratuíto e hai que respectar as normas de seguridade. J. M.