Xornadas de voluntariado con Adega en Laxe e Fisterra

Laxe. Adega vén de facer dúas novas convocatorias do proxecto de Voluntariado ambiental para a conservación das zonas húmidas e da flora da Costa da Morte. Trátase dunha saída formativa pola praia do Rostro en Fisterra e unha Descuberta de Biodiversidade no Complexo Húmido de Traba de Laxe. Serán o venres 3 e 4 de xuño, en horario de 10.00 a 17.30.

Na primeira xornada amosaranse os valores naturais das Microrreservas de flora ameazada das dunas do Rostro e posteriormente realizarase unha recollida de lixo mariño, facendo especial fincapé na problemática dos microplásticos.

Na actividade do día 4, previa ao Día Mundial do Medio Ambiente, vaise levar a cabo unha Descuberta de Biodiversidade, actividade de divulgación e coñecemento da fauna e a flora da contorna da zona húmida. Será unha xornada de mañá e tarde dedicada ao recoñecemento e descubrimento da biodiversidade na que se realizará un roteiro e iranse anotando e inventariando todas aquelas especies que se atopen. Guiarano expertas en especies ameazadas de flora e fauna.

As visitas non afectarán a hábitats prioritarios xa que se realizarán por sendas xa existentes para evitar causar impacto na flora litoral. As prazas están cubertas para a actividade do 3 de xuño pero aínda restan para a Descuberta de Biodiversidade do Complexo Húmido de Traba, en Laxe, sendo preciso inscribirse a través do correo electrónico ramses@adega.gal ou chamando ao 616 23 80 60.