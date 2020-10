Xunta e comité de Xeal abren unha vía de diálogo e actuación conxunta

Cee. Os membros do comité de Xallas Electricidad y Aleaciones (Xeal) reuníronse co conselleiro de Industria, Francisco Conde, e ca súa homóloga de Emprego, María Jesús Lorenzana, e acordaron “trazar unhas liñas de actuación en común para abordar as demandas dos traballadores e manter un contacto permanente entre administración e comité”, afirman.

Na xuntanza reclamáronlle á Xunta que “abandone a pasividade na que está instalada dende que se efectivizou a operación de venda do complexo e que esixa dunha vez o plan de viabilidade ao que obrigan as cláusulas das concesións, ante a segregación encuberta que está a facer a empresa”, sinalan.

Lembráronlle aos responsables autonómicos que a vinculación da produción de ferroaliaxes e a enerxética “é a mellor garantía do mantemento dos postos de traballo e da actividade nas fábricas”. Neste contexto consideran que “é obrigado que a empresa presente un plan de viabilidade no que, ademais, debe incluír un plan de rearranque dos fornos”.

Tamén demandaron á Xunta que actúe contra o ERTE que a empresa comezou a aplicar o pasado día 24 de setembro. M. LAVANDEIRA