Zas agasalla aos veciños con entradas para a festa

Zas. Ata o vindeiro 12 de agosto ás 14.00 horas pódense retirar no rexistro do Concello de Zas as dúas entradas para a XXXVII Festa da Carballeira que o Concello pon a disposición de cada vivenda do no municipio con familias empadroadas e coas que se accederán de forma gratuíta durante todo o día do sábado 13 de agosto.

Desta forma, “dende o goberno municipal queremos que todos os veciños gozen dunha das festas máis emblemáticas do noso municipio e que hoxe en día é Festa de Interese Turística Galega grazas á colaboración da veciñanza que fixo que medrara ano tras ano”. Ademais, froito do convenio de colaboración entre a Asociación Cultural Castro Meda e o Concello, todos os veciños “do noso municipio menores de 14 anos e maiores de 60 non pagan entrada para o festival e as actividades”. C.G.