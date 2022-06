Zas contratará dous socorristas e catro operarios para as piscinas municipais

Dende este luns e ata o próximo venres, 17 de xuño, está aberto o prazo para presentar as instancias no proceso de contratación laboral de dous socorristas acuáticos e de catro operarios para as piscinas municipais de Zas e de Baio. En ambos casos trátase dun contrato con carácter temporal a xornada completa e de dous meses de duración (xullo e agosto con posibilidade de ampliarse ata o 15 de setembro en función da climatoloxía).

Dentro das funcións dos dous postos de socorrista acuático están as propias de seguridade, prevención e salvamento acuático así como velar polo uso axeitado das piscinas. Pola súa banda, os operarios deberán realizar o mantemento e o control químico da auga, manter limpa a piscina e as demais instalacións do recinto, rexistrar as anotacións e o control oportuno nos libros de rexistro e coidar que o comportamento dos bañistas se axuste ao disposto na normativa vixente.

Os interesados en participar nestes dous procesos de selección de persoal poden consultar as bases no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica do Concello de Zas a través da ligazón: https://sede.concellodezas.org/opencms/es/informacion/ .