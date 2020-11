Zas convida a paseos virtuais polo patrimonio

O Concello de Zas está a celebrar o Mes do Patrimonio cun programa de paseos virtuais polo municipio coa finalidade de dar a coñecer algúns dos elementos máis destacados así como de celebrar dun xeito diferente o Día Internacional do Patrimonio Mundial, que se conmemora cada ano o 16 de novembro.

Unha iniciativa que ten como soporte as redes sociais oficiais Concello de Zas Actualidade Municipal e Turismo de Zas, nas que se están a publicar cada día varias fotografías acompañadas dunha breve explicación sobre os elementos máis destacados de cada paseo. Serán un total de catro percorridos.

O primeiro comezou esta semana e céntrase na capital municipal. Ata este sábado, quenes fagan clic nos espazos municipais en Facebook ou Instagram poderán coñecer máis polo miúdo os seus elementos patrimoniais máis destacados.

Este primeiro roteiro virtual fixo a súa primeira parada na igrexa de Santo André, de Zas, que ten na súa torre campanario o elemento máis destacado. O templo data de mediados do século XVI, segundo recolle a inscrición do sartego pétreo do seu fundador, Álvaro Nunez de Lamas, señor de Zas e Brandomil. Da fábrica orixinal consérvanse no interior o arco do presbiterio e os arrinques dos nervios dunha bóveda xa desaparecida. O retablo maior está presidido na fornela central pola imaxe do patrón, Santo André, flanqueado por Santa Bárbara coa torre e San Brais co báculo. Tamén son salientables a capela do Carme, cun retablo de pedra realizado en 1798 polo escultor Francisco Castro Agudín, e o púlpito, recén recuperado.

Os internautas poden coñecer tamén a historia da casa consistorial de Zas, un dos edificios máis fermosos da súa tipoloxía na Costa da Morte. Foi inaugurada o 11 de outubro de 1951, aínda que o proceso de construción durou unha centuria.

A súa estrutura puido inspirarse nas Torres do Allo, cun corpo principal formado por unha arcada e flanqueado por dúas torres. Uns arcos que foron encargados ao mestre canteiro Severino Abelenda, namentras que José Pailos Fondo encargouse da carpintería e Fortunato Valeriano Gerpe, da pintura.

A finais dos anos 80, o reloxeiro de Baio, Ramón Fuentes López, instaloulle un reloxo, de fabricación alemá cun sistema de megafonía formado por tres altofalantes, co que as badaladas oiríanse nun radio de cinco quilómetros. Posteriormente, a mediados dos 90, o canteiro baiés Manuel Romero Blanco engadiulle o escudo de Galicia na fachada.

Ao longo dos seus 69 anos de existencia, a casa do concello de Zas foi motivo de varias reformas. A primeira tivo lugar en 1957, cando se arranxou o tellado. Posteriormente, en 1984 foi renovada a partir dun proxecto de Antonio Rodríguez-Losada Trulock e en 1991 fíxose unha ampliación a cargo de José Ramón Romero Riádigos.

Do 9 ao 14 de novembro, adentrarán aos internautas pola parroquia de Muíño, antigo couto dos Ozores, para coñecer cabazos, a igrexa de San Tirso e as súas laudas medievais, a capela e a fonte de Santa Margarida, nas que cada 26 de xullo se xuntan centos de romeiros.

O terceiro percorrido, do 16 ao 21 de novembro, centrarase nas parroquias de Meanos e Loroño, que acollen sendos pazos e destacadas igrexas. Os paseos virtuais rematarán do 23 ao 28 cunha ruta pola esencia romana de Brandomil, con paradas na igrexa e no pozo de Limideiro.